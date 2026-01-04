У Швейцарії 9 січня оголосять днем національної жалоби за жертвами пожежі у Кран-Монтані

Уряд Швейцарії планує оголосити 9 січня днем національної жалоби за жертвами пожежі в барі на гірському курорті Кран-Монтана, що сталася в новорічну ніч, повідомив президент Швейцарії Ґі Пармелен в інтерв’ю виданню SonntagsBlick.

За його словами, о 14:00 по всій країні пролунає дзвін церковних дзвонів, після чого відбудеться хвилина мовчання як знак загальнонаціональної солідарності з родинами загиблих.

«У цей момент тиші всі мешканці Швейцарії зможуть особисто вшанувати пам’ять жертв трагедії», – зазначив Пармелен.

Хвилина мовчання та дзвін дзвонів відбудуться одночасно з похоронною церемонією у Кран-Монтані. Також 9 січня в місті запланована офіційна церемонія вшанування пам’яті загиблих. У ній візьмуть участь президент Швейцарії та інші члени федерального уряду.

Серед загиблих внаслідок пожежі в барі Le Constellation на швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана, що сталася новорічної ночі, є підлітки.

Поліція 4 січня повідомила про упізнання тіл ще 16 загиблих – серед них громадяни Швейцарії, Італії, Франції, Туреччини і Румунії. Серед упізнаних у неділю – 10 підлітків віком від 16 до 18 років.

Загалом встановлені особи 24 людей, які загинули внаслідок пожежі. Наймолодшою на цей час є 14-річна громадянка Швейцарії, серед загиблих також були дві 15-річні дівчинки.

Робота з ідентифікації тіл продовжується.

Напередодні прокуратура повідомила про розслідування щодо двох власників бару – їх підозрюють, зокрема, у ненавмисному вбивстві й заподіянні тілесних ушкоджень з необережності.

Внаслідок пожежі в барі Le Constellation загинули 40 людей, ще близько 119 зазнали поранень, у тому числі серйозних опіків.

У прокуратурі раніше заявляли, що причиною займання могла стати піротехніка.

Пожежу у Le Constellation називають найбільшою в історії сучасної Швейцарії трагедією.