NYT: Україна надала право на видобуток літію під Кропивницьким інвесторам зі США, серед яких друг Трампа

Україна 8 січня надала право на видобуток літію з великого державного родовища Добра в Кіровоградській області американським інвесторам, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times. Іншим інвестором є ірландська компанія TechMet: її найбільшим акціонером є американська державна інвестиційна агенція DFC, створена під час першого терміну Трампа.

Лаудер – великий спонсор Республіканської партії із Нью-Йорка та єдиний спадкоємець косметичної компанії Estee Lauder, заснованої його батьками Есте та Джозефом Лаудерами. Forbes оцінював його статки у травні 2025 року в 4,7 мільярда доларів, що ставило його на 796-те місце у списку світових мільярдерів. Він знає Трампа ще з часів університету.

Літій – ключовий компонент для таких технологій, як електричні акумулятори та комп’ютерні плати. Адміністрація Трампа виявляє особливий інтерес до нього та інших рідкісноземельних металів по всьому світу, намагаючись зменшити залежність США від постачання з Китаю.

Київ поки що не коментував передачу родовища американським інвесторам. Але двоє членів комісії українського уряду на умовах анонімності розповіли виданню, що рішення було ухвалене.

«Рішення все ще вимагає офіційного схвалення Кабінету міністрів України, водночас чиновники заявили, що угода фактично укладена», – пише газета. У матеріалі також сказано, що консорціум-переможець випередив конкурентів, виконавши більшість критеріїв тендеру, визначених українською владою. Невідомо, скільки саме Лаудер та TechMet зобов’язалися інвестувати в розробку родовища, але в тендері було встановлено мінімальний обсяг інвестицій у 179 мільйонів доларів.

У травні 2025 року США та Україна підписали угоду про розробку рідкісноземельних металів в українських надрах. Трамп тоді заявив, що США «теоретично отримають набагато більше, ніж 350 мільярдів доларів», які, за його словами, були виділені Україні як військова допомога.