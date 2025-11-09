Китай призупинив заборону на експорт галію, германію та стибію до США

Китай призупинив заборону на схвалення експорту «матеріалів подвійного призначення» до США до 27 липня 2026 року, повідомило Міністерство торгівлі країни.

Це рішення стосується експорту галію, германію та стибію.

Пекін оголосив про заборону експорту цих елементів в грудні 2024 року.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп раніше домовилися про зниження тарифів та призупинення інших торговельних заходів на рік.

Світові поставки рідкісноземельних елементів, важливої групи з 17 елементів, які використовуються у всьому – від акумуляторів електромобілів до життєво важливих оборонних технологій, здебільшого контролюються Китаєм.

Пекін контролює понад дві третини світового видобутку рідкісноземельних елементів і понад 90% переробних потужностей. Китай також фактично утримує монополію на світову переробку важких рідкісноземельних елементів, які використовуються в оборонному секторі США для виготовлення потужних магнітів, необхідних для виробництва винищувачів, військових кораблів, ракет, танків та лазерів.



