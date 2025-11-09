Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Китай призупинив заборону на експорт галію, германію та стибію до США

Пекін призупинив заборону на експорт цих елементів до 27 липня 2026 року
Пекін призупинив заборону на експорт цих елементів до 27 липня 2026 року

Китай призупинив заборону на схвалення експорту «матеріалів подвійного призначення» до США до 27 липня 2026 року, повідомило Міністерство торгівлі країни.

Це рішення стосується експорту галію, германію та стибію.

Пекін оголосив про заборону експорту цих елементів в грудні 2024 року.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп раніше домовилися про зниження тарифів та призупинення інших торговельних заходів на рік.

Читайте також: Рідкісноземельні перегони. Трамп розширює співпрацю з Центральною Азією

Світові поставки рідкісноземельних елементів, важливої групи з 17 елементів, які використовуються у всьому – від акумуляторів електромобілів до життєво важливих оборонних технологій, здебільшого контролюються Китаєм.

Пекін контролює понад дві третини світового видобутку рідкісноземельних елементів і понад 90% переробних потужностей. Китай також фактично утримує монополію на світову переробку важких рідкісноземельних елементів, які використовуються в оборонному секторі США для виготовлення потужних магнітів, необхідних для виробництва винищувачів, військових кораблів, ракет, танків та лазерів.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG