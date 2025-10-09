Сирський: за час Добропільської операції ЗСУ звільнили 180,8 кв. км території

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові в ході Добропільської контрнаступальної операції на Донеччині звільнили 180,8 кв. кілометри території, а 212,9 кв. км – зачистили від диверсантів. Про це Сирський написав у фейсбуці 9 жовтня після поїздки на фронт.

«Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку і знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні. Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках… Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною», – заявив Сирський.

Головнокомандувач Збройних сил України 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Президент Володимир Зеленський заявив 8 жовтня, що від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ, від 21 серпня російська армія втратила понад 12 тисяч військових. Влада Росії втрати своїх військових у війні проти України не коментує.

