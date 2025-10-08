Доступність посилання

Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ (фото ілюстративне)
1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ (фото ілюстративне)

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ російська армія втратила понад 12 тисяч військових. Він сказав про це у вечірньому зверненні 8 жовтня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Майже годину з ним говорили – щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати», – заявив президент.

Влада Росії втрати своїх військових у війні проти України не коментує.

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ. За його словами, загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів – 198,9 кв. км території.

