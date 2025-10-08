Від початку Добропільської операції РФ втратила понад 12 тисяч військових – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ російська армія втратила понад 12 тисяч військових. Він сказав про це у вечірньому зверненні 8 жовтня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Майже годину з ним говорили – щодо всіх фронтових напрямків, щодо підготовки наших бригад, щодо забезпечення. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції. Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати», – заявив президент.

Влада Росії втрати своїх військових у війні проти України не коментує.

1 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ. За його словами, загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів – 198,9 кв. км території.