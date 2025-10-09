Генштаб ЗСУ заявив про ураження газопереробного заводу та ЛВДС «Єфімовка» у Волгоградській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що у ніч на 9 жовтня Сили оборони України уразили Коробковський ГПЗ та лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Єфімовка» у Волгоградській області РФ.

За даними штабу, на території обох підприємств фіксувались вибухи та пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

У штабі додають, що Коробковський газопереробний завод (Котово) – один з найбільших заводів з первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу на півдні Росії з проєктною потужністю 450 млн м³ природного і попутного газу на рік та 186 тис. тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік, а ЛВДС «Єфімовка» (Єфімовка) – станція, яка обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти і нафтопродуктів регіону з пропускною потужністю 50 млн тонн на рік.

Раніше у Росії заявили про атаку дронів на Волгоградську область.Губернатор Андрій Бочаров повідомив про пожежі на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу. Якого саме – він не уточнив.

Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів писав що у місті Котово горить «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод».

Підтверджень цієї інформації поки що немає.

У Міноборони РФ заявляють, що протягом минулої ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 19 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема дев’ять – над територією Волгоградської області. При цьому загальна кількість БпЛА, яка атакувала територію РФ, не уточнюється.

У вересні Генштаб ЗСУ заявив про ураження «важливих об’єктів» у Волгоградській області РФ, задіяних у забезпеченні окупаційної армії, зокрема, нафтоперекачувальної станції «Кузьмичи-1» та станції «Зензеватка».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.