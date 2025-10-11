Єрмак: Зеленський проводить розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, проводять розмову, повідомив радник Офісу президента Андрій Єрмак.

Наразі інших подробиці щодо спілкування двох лідерів немає.

У Білому домі про переговори Трампа з Зеленським не повідомляли.

Президент США Дональд Трамп у вересні повторив свій заклик до особистої зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського для врегулювання війни Росії проти України.

Зеленський і Трамп зустрілися в США у вересні. За словами президента України, вони обговорювали, зокрема, ідеї для наближення миру.