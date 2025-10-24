ISW: заяви Путіна і Медведєва щодо США є «значним поворотом» у риториці

Високопоставлені чиновники Кремля публічно назвали Сполучені Штати Америки і президента США Дональда Трампа супротивниками Росії і «недружніми» до РФ у відповідь на санкції, запроваджені США проти енергетичного сектору Росії, і це є «значним поворотом» у риториці влади РФ, заявив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, зокрема, прокоментували вчорашні заяви заступника голови Ради безпеки Росії, експрезидента РФ Дмитра Медведєва і російського лідера Володимира Путіна.

«Путін й інші високопосадовці Кремля за час адміністрації Трампа до 23 жовтня публічно не визнавали США супротивником Росії і були обережними у своїй критиці Сполучених Штатів, ймовірно, щоб домогтися поступок у війні Росії в Україні, уникнути санкцій США і спробувати укласти двосторонні економічні угоди. Заяви Путіна і Медведєва є значним поворотом у риториці, який, ймовірно, має на меті виправдати Росію за відмову вести переговори з Україною або погодитися на припинення вогню, раніше запропоноване Сполученими Штатами й Україною», – йдеться в повідомленні.

В ISW також заявили, що інші російські чиновники продовжують наголошувати на економічній стійкості й необхідності досягнення воєнних цілей Росії, ймовірно, щоб підготувати російську громадськість до економічних наслідків західних санкцій і тривалої війни.

Президент Росії Володимир Путін 23 жовтня заявив, що США запровадили санкції щодо нафтових компаній РФ, щоб чинити тиск на Москву, і зазначив, що санкції є «недружнім актом щодо Росії».

Путін заявив, що дії Трампа шкодять російсько-американським відносинам і порушують роботу світового енергетичного ринку. Він також продовжував наголошувати на стійкості російської економіки щодо західних санкцій, але зазначив, що «немає нічого доброго чи приємного» в нових санкціях США проти Росії, що, як заявили в ISW, є «неявним визнанням того, що санкції зашкодять економіці РФ».

23 жовтня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив у своїх соцмережах, що «Сполучені Штати є супротивником» Росії, а Трамп «тепер повноцінно став на стежку війни» з РФ. Ухвалені рішення щодо санкцій проти РФ і скасування зустрічі з Путіним у Будапешті Медведєв назвав «актом війни проти Росії».

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.

Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали.

У Білому домі 23 жовтня заявили, що президент США оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру». Там додали, що зустріч між Трампом і Путіним не повністю знята з порядку денного, і «якось це може статися».

У Білому домі також висловили очікування, що новий пакет санкцій проти Росії чинитиме значний тиск на Москву.