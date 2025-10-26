Доступність посилання

Генштаб: за добу Росія втратила ще 900 військових, чотири танки і 15 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 136 890 своїх військових, зокрема 900 – за останню добу, такі дані станом на ранок 26 жовтня навів Генштаб ЗСУ.

Крім того, в українському командуванні назвали втрати РФ у техніці:

  • танків – 111 291 (+4 одиниці за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 23 459 (+1)
  • артилерійських систем – 33 987 (+15)
  • РСЗВ – 1 526
  • засобів ППО – 1 230
  • літаків – 428
  • гелікоптерів – 346
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214)
  • крилатих ракет – 3 880
  • кораблів/катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 517 (+81)
  • спеціальної техніки – 3 981

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

