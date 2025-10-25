Генштаб ЗСУ: на фронті 65 з майже 160 боїв були на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, понад третина боїв відбулося на Покровському напрямку, російські війська 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Панківка, Маяк, Сухий Яр, Звірове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони, противник сконцентрував зусилля наступу у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Один бій досі триває.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 15 російських атак.



Противник також продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про зустріч з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.



Сирський повідомив, що з командирами обговорив посилення стійкості української оборони, а також вкотре наголосив про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації.

«Нечесність має надто високу ціну – життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була. Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром», – написав він у телеграмі.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.



