Армія РФ просувається: група піхоти підійшла до околиць Лимана

«Сіра зона» дісталась околиць Лиману, зважаючи на мапу проєкту DeepState.

23 жовтня аналітики повідомили, що російські військові продовжують спроби просочитися в лісах між Ямполем, Зарічним і Лиманом, де утворилася «сіра зона», що вже перетнула адмінмежу у східній частині міста.

За словами аналітиків, противник використовує переважно піхотні групи, яким ставлять завдання просочитися вглиб території, закріпитися в певних точках і чекати підкріплення, щоб рухатися далі. Ці формування армії РФ, згідно з DeepState, часто погано оснащені – без додаткової провізії та амуніції.

«Якщо не звернути вчасно увагу на дану ділянку та потреби підрозділів, то найближчим часом у медійному просторі ми будемо чути фразу «оборона Лиману». Такі прогнози дають бійці з місць», – зазначили у DeepState.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 23 жовтня повідомляє, що російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, проте просування не досягли.

Загалом на цьому напрямку, згідно з Генштабом ЗСУ, минулої доби було зафіксовано 9 атак. Про російські штурми в бік Лиману відомство не повідомляє.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: