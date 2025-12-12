Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку сили РФ 37 разів намагалися потіснити українські війська

З початку доби відбулося 161 бойове зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

На цій ділянці фронту противник здійснив 37 спроб потіснити українські підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі. Ще чотири боєзіткнення в даний час тривають.

Війська РФ збільшили свою активність на Лиманському напрямку – 24 рази штурмували позиції українських захисників. Попередньої доби було 11 атакю

За даними штабу, інтенсивні бої російських військ продовжуються на Костянтинівському напрямку, де сили РФ 20 разів штурмували, Олександрівському напрямку (18 разів) та Гуляйпільському напрямку, де українські воїни відбили 16 російських атак.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



