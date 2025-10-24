Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 120 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

На фронті минулої доби було 120 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 24 жовтня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка і Дачне», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу, російські атаки зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів і скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе», – йдеться у зведенні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.