«Не ухилянт, а нормальний чувак»: оператори НРК про логістику на фронті і мобілізацію

Наземний робот «Тарган» під час бойового завдання на Торецькому напрямку
Наземний робот «Тарган» під час бойового завдання на Торецькому напрямку

Коротко

  • Наземні роботизовані комплекси стали ключовими для логістики через загрозу російських FPV-дронів.
  • Військові 20-ї БрОП «Любарт» використовують НРК для доставки боєприпасів і провізії на передову.
  • Оператори НРК стикаються з ризиками атак дронів, але техніка допомагає підтримувати піхоту в складних умовах.

Через засилля російських FPV-дронів на фронті доїхати позашляховиком чи навіть броньованим авто до позицій мінометників, пілотів «мавіків», не кажучи вже про піхоту, – практично неможливо. Наземні роботизовані комплекси (НРК) тому протягом останнього року стали одним із основних засобів логістики переднього краю.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) провели добу з військовослужбовцями 20-ї БрОП «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» на Торецькому напрямку і спостерігали, як в таких умовах доправляють боєкомплект та провізію.

(Редакція не вказує прізвища бійців з огляду на потреби безпеки)

«Чуєш, а вода, бензин, їжа? Таке треба?» – Дем’ян, командир розрахунку наземних роботизованих комплексів (НРК), телефонує на позицію мінометників, щоб з’ясувати, що окрім боєприпасів передати побратимам цього разу.

«Тарган» (назва наземного робота – ред.) бере 200 кілограм

Після уточнення деталей військовослужбовці починають готувати чергову місію свого НРК.

«Тарган» (назва наземного робота – ред.) бере 200 кілограм, але ми іноді можемо довантажити пару мішків, 220-250 кілограм. Бо хочеться побільше хлопцям їжі підкинути, води. Якщо машинка доїхала, нам спокійніше, що завезли вантаж», – розповідає Дем’ян.

Військовослужбовці завантажують боєкомплект на НРК перед виїздом на маршрут
Військовослужбовці завантажують боєкомплект на НРК перед виїздом на маршрут

Спершу військові ретельно складають на робота БК, далі черга провізії. Все відбувається в одному з покинутих гаражів десь за 8 кілометрів від лінії фронту. Це Торецький напрямок.

Раптом на вулиці чути, як гуде FPV. Військові завмирають, прислухаються, а коли звук стихає продовжують працювати. Російський дрон-камікадзе полетів далі.

Росіяни дуже обрізають нам логістику
Дем’ян

Коли все упаковано, НРК вирушає в дорогу. Перші метри найбільш небезпечні для екіпажу, адже робота необхідно вивезти з укриття, а тоді знову заховатися і залишитися непоміченим для російських FPV та розвідувальних БПЛА.

«Зараз все змінилося, росіяни дуже обрізають нам логістику, б'ють машини, і постало питання, як возити на позиції провізію, майно. Всі знали, що є НРК, але до нього не доходили руки, бо можна було на машинах їздити. Але як притиснуло, то вирішили спробувати», – каже Дем’ян.

Дем'ян, «Оні» та «Цикада», військовослужбовці 20-ї БрОП «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов»
Дем'ян, «Оні» та «Цикада», військовослужбовці 20-ї БрОП «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов»

За словами військових, навчитися керувати наземним роботом нескладно, порівнюють його з дитячою машинкою на пульті керування.

Було 3-5 випадків, коли атакували машинку
«Оні»

Найважче – налагодити зв'язок і непомітно для російських підрозділів доїхати до позицій. Швидкість їхнього НРК «Тарган» близько 20 кілометрів на годину.

«Багато по маршруту зустрічається FPV, які моніторять, відстежують якийсь рух, сидять в засаді. НРК немаленький, його видно. Було 3-5 випадків, що атакували машинку. В деяких випадках вдалося врятувати її, в деяких ні», – розповідає військовослужбовець з позивним «Оні».

Момент, коли оператору НРК вдалося ухилитися від удару російського FPV-дрона
Момент, коли оператору НРК вдалося ухилитися від удару російського FPV-дрона

Місія, за якою спостерігають Донбас Реалії, успішно завершується. НРК доїхав до позиції мінометників, військові виходять з укриття, вивантажують БК та провізію, після чого робот повертається до свого екіпажу. Сьогодні цей маршрут повторюють ще раз.

Оператор НРК з позивним «Цикада» вже звик до такої рутини, хоча до війська приєднався нещодавно.

Хлопці деколи без води, їжі
«Цикада»

«Найперший вихід був трішки морально важкий, я побачив 200-х, 300-х. Доводилося з ними працювати також. А загалом не тяжко. Враховуючи, що в нас є всі умови, їжа, вода, місце, де спати, інтернет, зв'язок з тим світом. У піхоти, у наших «Мавік»компактний коптер, «мавікісти» – оператори таких дронів умови гірші. Хлопці деколи не доїдають. Наприклад, підірвали НРК, і тому можуть деякий час сидіти без води, їжі. Морально це тисне, що хлопцям там важко, а тут у тебе все є», – розмірковує «Цикада».

Момент, коли військовослужбовці на позиції розвантажують НРК
Момент, коли військовослужбовці на позиції розвантажують НРК

Найстаршому в екіпажі, Дем’яну, всього 26-ть. Він також добровільно долучився до війська.

Каже, дружина спершу нервувала, коли натякав про своє бажання піти в армію. Але згодом і вона, і його мама прийняли вибір військовослужбовця та, каже, задоволені тим, що в сім’ї «не ухилянт, а нормальний чувак».

Коли треба роботу тут зробити, то немає людей
Дем’ян

«Найбільш прикро, коли День незалежності, то дуже багато людей у вишиванках, саме хлопців. А коли треба роботу тут зробити, то немає людей», – каже Дем’ян.

У «Цикади» перед підписання контракту були свої розмови з рідними. Йому лише 20-ть, каже, що сім'я спонукала його поїхати за кордон, але він відмовився.

«Хлопців, які виїжджають зараз, не засуджую. Просто хотілося би більше розуміння суспільства, щоб трошки «роздуплились» на четвертий рік війни і щоб люди долучалися більше. Неприємно бачити, повертаючись на цивільне життя, як там всі «двіжують», а тут хлопці живуть у ямах», – розмірковує військовослужбовець.

