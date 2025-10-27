Сили РФ здійснили понад 100 атак з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 жовтня загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту складає 101, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Біла Береза Сумської області», – йдеться в денному зведенні.

Дві третини боїв зафіксовані на трьох суміжних напрямках у Донецькій області – Костянтинівському, Покровському та Олександрівському.

«На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази намагався йти вперед у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Молодецьке. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. 17 з 20 наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.