Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сили РФ здійснили понад 100 атак з початку доби – Генштаб ЗСУ

Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, жовтень 2025 року
Наслідки російських обстрілів Костянтинівки, жовтень 2025 року

Від початку доби 27 жовтня загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту складає 101, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Заріччя, Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Біла Береза Сумської області», – йдеться в денному зведенні.

Дві третини боїв зафіксовані на трьох суміжних напрямках у Донецькій області – Костянтинівському, Покровському та Олександрівському.

«На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази намагався йти вперед у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру. Ворожа авіація КАБами вдарила по Костянтинівці.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове та Молодецьке. П’ять боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка. 17 з 20 наступальних дій ворога відбито, ще три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.

У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG