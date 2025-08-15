Покровськ очищений від ДРГ – Генштаб

Покровськ на Донеччині очищений від російських диверсійних груп, повідомив Генштаб ЗСУ із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

«Силами 7-го корпусу ДШВ і суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп й одиночних окупантів. У місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Генштабі зазначили, що пересування по самому місту «суттєво обмежене».

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача йшлося про фронт, зокрема Покровський напрямок, і було ухвалене рішення про «додаткове зміцнення» напрямків на Донеччині.

«Протидіємо намаганням російських сил закріпитися й збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього й інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію», – зазначив він.

Раніше Зеленський заявляв, що російські сили активізувалися на Донеччині, щоб «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.