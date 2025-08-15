Зеленський після Ставки заявив, що очікує доповіді розвідки про наміри РФ і її підготовку до зустрічі на Алясці

Президент України Володимир Зеленський заявив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що 15 серпня очікує на доповідь розвідки «про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці».

«Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру і сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, на Ставці йшлося і про фронт, зокрема Покровський напрямок, і було ухвалене рішення про «додаткове зміцнення» напрямків на Донеччині.

«Протидіємо намаганням російських сил закріпитися й збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього й інших напрямків на Донеччині. Окрема увага – позиціям у Запорізькій області. Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує нести значні втрати, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію», – додав він.

Саміт президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна пройде 15 серпня в найбільшому місті Аляски Анкориджі і буде першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон». Трамп і Путін вже вирушили на переговори.

Напередодні президент США заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Президент Зеленський зазначав, що російські сили активізувалися поблизу Добропілля на Донеччині, щоб «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

