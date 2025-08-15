ISW: війська РФ не контролюють територію біля Добропілля, куди вони нещодавно проникли

Російські війська не контролюють територію на схід і північний схід від Добропілля, куди вони нещодавно проникли. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW не вважає, що російські сили контролюють території в районі тактичного проникнення поблизу Добропілля станом на 14 серпня, і переоцінить російське просування, коли ISW отримає підтверджені, надійні повідомлення про те, що українські сили відбили цю територію.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов та начальник Донецької обласної військової адміністрації України Вадим Філашкін 14 серпня повідомили, що українські військові стабілізували ситуацію на Добропільському напрямку та утримують лінію фронту.

Як звертає увагу ISW, російські мілблогери визнали, що українські резервісти контратакують на Добропільському напрямку, почали стабілізувати ситуацію та дещо відкинули російські війська.

14 серпня Генштаб ЗСУ заявив про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація на напрямку Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів у кількох точках. Зеленський зазначив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



