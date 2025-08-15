Зустріч Трампа і Путіна: Білий дім оголосив склад американської делегації

До складу американської делегації, що вирушила на саміт на Аляску, увійшли держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, очільник ЦРУ Джон Реткліфф, міністр торгівлі Говард Лутнік та спецпосланець Стів Віткофф. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Трамп перед своєю зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним написав у соцмережі TruthSocial: «Ставки високі».

Як пише Reuters, його літак вже готується до відльоту.

З російського боку, окрім Путіна, на Аляску приїдуть глава МЗС Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що включення Москвою до складу делегації Сілуанова та Дмитрієва свідчить про те, що Росія, ймовірно, спробує змістити фокус саміту з війни в Україні на потенційні двосторонні економічні угоди.

15 серпня в Анкориджі запланований саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Вона, як очікується, розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

