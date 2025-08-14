Кремль оголосив час зустрічі Трампа з Путіним і склад російської делегації

У Кремлі оголосили час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна.



«Передбачається, що все розпочнеться завтра, 15 серпня, приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30 за київським часом) з бесіди Володимира Володимировича Путіна та Дональда Трампа», – сказав помічник глави держави Юрій Ушаков журналістам.



За його словами, ця бесіда відбудеться у форматі віч-на-віч, за участю перекладачів, потім відбудуться переговори у складі делегацій.



«Що стосується порядку денного саміту, то всім очевидно, що центральною темою буде врегулювання української кризи (так у Москві називають війну РФ проти України – ред.), зокрема з урахуванням обговорення, яке було проведено в Кремлі 6 серпня за участю спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа», – сказав Ушаков.

Після завершення переговорів Трамп і Путін проведуть спільну пресконференцію.

Кремль також оприлюднив склад російської делегації на саміті на Алясці: до неї увійшли глава МЗС Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв.

Американська сторона наразі не оголошувала склад своєї делегації.

У Білому домі раніше заявили, що «мета цієї зустрічі для президента краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні». Також це буде «вправа на слухання» для президента Трампа, бо на зустрічі буде лише одна зі сторін війни.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.