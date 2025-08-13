Уряд США тимчасово зняв санкції з транзакцій Росії, необхідних для проведення саміту Трампа і Путіна

Міністерство фінансів США 13 серпня видало ліцензію, яка до 20 серпня виводить з-під санкцій, накладених на Росію, фінансові транзакції, необхідні для проведення саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Цей крок дозволить Росії витрачати гроші всередині Сполучених Штатів, а американським компаніям й іншим особам приймати пов’язані з зустріччю лідерів платежі, які в іншому випадку були б заборонені санкціями США.

Які саме транзакції дозволені – не уточнюється.

При цьому в рішенні вказано, що ліцензія не дозволяє «розблокування будь-якого заблокованого або фактично знерухомленого майна» і не передбачає скасування заборони на транзакції, не пов’язані з організацією саміту на Алясці.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. «Мета – припинити війну», – сказав Трамп про те, чого він сподівається досягти на саміті з Путіним 15 серпня.