Трамп і Путін на Алясці: «відіжмуть» Донбас?

Сьогодні ввечері (за київським часом), як очікується, президент США Дональд Трамп і лідер Росії Володимир Путін зустрінуться на Алясці, щоб обговорити російську агресію проти України.

За словами Трампа, він буде обговорювати з Путіним можливі обміни територіями між РФ і Україною – проте остаточне рішення з цього приводу будуть ухвалювати Київ і Москва. Спікер Путіна Дмитро Пєсков зазначив перед зустріччю, що на ній не очікується підписання якихось документів.

Напередодні саміту низка світових ЗМІ, серед них Bloomberg, опублікувала можливі умови припинення вогню від Кремля – в них йдеться про виведення українських військ з усієї території Донбасу.

Станом на зараз Сили оборони продовжують контролювати близько третини Донецької області, серед яких – міста-фортеці Слов'янськ, Дружківка і Краматорськ. Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість виходу ЗСУ з Донбасу.

Незадовго до зустрічі Трампа з Путіним ситуація на фронті загострилася – згідно з картою DeepState, армія РФ здійснила новий прорив у бік Добропілля на північ від Покровська, а також майже захопила весь південь Донбасу. Повільно просувається агресор і до Костянтинівки, продавлюючи фронт з боку Покровська, Торецька і Часового Яру.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: