Деякі жителі Краматорська та Слов’янська думають, що їх «віддадуть» після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Путін, як раніше повідомляли західні ЗМІ, для укладення мирної угоди зажадав вивести з Донбасу війська ЗСУ, але Київ із цим не згоден.

На початку тижня стало відомо, що російська армія здійснила чи не рекордний прорив, просунувшись на 10 км углиб Донецької області. В українському Генштабі стверджують, що ситуацію стабілізували.

На Донбасі залишаються неушкодженими лише кілька великих міст, і в цих містах, як передає кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю Голосу Америки, уважно стежать за самітом на Алясці.

Олена – власниця невеликого бізнесу в Краматорську. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона приїхала до напівпорожнього від паніки міста, щоб доглянути за літніми батьками. А коли ситуація стабілізувалася – залишилася. Тепер вона рієлторка, керує кав’ярнею, тату-студією та барбершопом. Олена добре знає, що відбувається на фронті. Вона також бачила карти з можливими сценаріями завершення війни. У більшості з них Краматорськ, як і вся Донецька область, переходить під контроль Росії. І хоча український президент та європейські політики висловилися проти такого плану, Олена зізнається, що тепер двічі б подумала, чи відкривати новий бізнес у місті.

«От уже зараз, мабуть, було б страшнувато. Тому що на сьогодні ми дивимося, що відбувається, і це так не тішить. Ми до останнього вірили-вірили, що все буде добре. Зараз уже таке відверте зневір’я. І ми з дівчатами сидимо: ну що, ну що, ну що… поки тут… поки тут», – каже Олена.

Поки тут також працюють сотні магазинів, кав’ярень, квіткові крамниці, магазини дитячих іграшок. У так званій Краматорсько-Слов’янській агломерації (це два найбільші міста на території Донецької області, яку нині контролює Україна) продовжують жити понад 10 тисяч дітей.

Залишатися острівцями цивілізації на наполовину зруйнованому війною Донбасі Краматорську і Слов’янську допомагає географія.

Краматорськ і Слов’янськ називають критично важливими для української лінії оборони. Ці міста вважають останнім рубежем так званого «поясу фортець» ЗСУ на Донбасі. Йдеться не лише про класичну лінію з окопами чи протитанковими ровами. Обидва міста розташовані на ланцюгу висот, звідки видно все довкола. Крім того, тут багато водних перешкод – річок, озер, які ускладнюють штурм і допомагають обороні.

Що буде далі з цими містами – питання буквально висить у повітрі. Місцеві жителі по-різному висловлюють свої політичні погляди, але знайти людину, яка не стежить за переговорами, складно.

«Нічого. Не домовляться».

«Скільки йому Путіну треба, Господи. Зрівнює все із землею. Для них же нічого святого нема».

«Вони схиляють нас до того, що ми повинні кудись подітися чи переїхати. Я думаю, нас віддадуть. У нас безвихідне становище зараз. Я виїду. У будь-якому разі виїду. Але жити під російським прапором не хочу. Я знаю, що тут буде пустеля».

«Це повний маразм. Це те саме, що я прийшов до вас, мені сподобалася ваша квартира – виходьте. Правильно. Це дебілізм у XXI столітті».

«– От якщо скажуть, наприклад… війна закінчується, але Краматорськ – російський. Тут мир, але російський прапор.

– Я навіть не знаю, як вам сказати, але аби тільки війни не було. Війна вона вже отут, у всіх».

«Я в будь-якому випадку залишуся, чи буде це Росія, чи Україна. Бо це моє місто. Я тут народилася, навчалася».

«Багато хто сподівається, що: а раптом, може, домовляться, може, нас омине».

«Я думаю, що більша частина населення, при всій повазі до ситуації, просто хоче зупинити все, як є. Просто зупинити.

– По нинішній лінії?

– Хоча б так. Я сподіваюся, що якось знайдуть рішення, хоч якесь. Тому що, на жаль, інша сторона не проявляє гнучкості ні в чому».

Українські військові категоричніші. Кажуть, що поки противник не демонструє бажання зупинятися, а адмінкордон Донецької області – поганий рубіж оборони.

Від закинутого та зруйнованого війною автовокзалу на околиці Слов’янська Донецької області до Ізюма, що вже у сусідній Харківській області, тягнеться пряма дорога. На цій дорозі немає жодного відносно цілого населеного пункту, навколо якого можна було б організувати оборону. Усі ці населені пункти були знищені ще 2022 року під час боїв за Ізюм. Від цього автовокзалу до Ізюма ідеальною дорогою – близько 40 хвилин їзди.