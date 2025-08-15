«Не міняйте території, міняйте полонених»: у Києві люди вийшли на мітинг до посольства США

У Києві біля будівлі посольства США проходить акція, учасники якої вимагають звільнення утримуваних у російському полоні.



Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, на акцію зібралось близько пів сотні людей. Більшість з них має рідних, які перебувають у російській неволі.



Організатори зазначають, що своїм протестом звертаються до президента США Дональда Трампа з проханням змінити риторику під час зустрічі з російським лідером і вимагати звільнення всіх українських полонених.



Протестувальники також висловили занепокоєння, що під час переговорів президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна може йтися про територіальні поступки. Усі звернення дублювалися англійською мовою.

Мітинг відбувається перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці.



Також у місті Анкоридж, де має відбутися зустріч Трампа і Путіна, відбулася акція на підтримку України.

15 серпня в Анкориджі запланований саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Вона, як очікується, відбудеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



