Командування заперечує блокування ЗСУ в Покровську, але ситуація «складна і динамічна»

Російська армія посилює тиск на Покровському напрямку, повідомляє угруповання військ «Схід» 30 жовтня. Водночас військові заперечують оточення Сил оборони в самому місті.

«Блокування» ворогом наших Сил оборони у Покровську немає. Це лише заяви російської пропаганди, які не відповідають дійсності. Окупаційна армія противника дійсно посилює тиск на Покровському напрямку, зокрема у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У Покровську ситуація залишається складною і динамічною. Окремі групи ворожої піхоти інфільтруються у місто Покровськ і намагаються переміщуватись та накопичуватись у цьому населеному пункті», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Сирський: російська піхота «накопичується в міській забудові» Покровська

Угруповання військ повідомляє про ударно-пошукові дії в Покровську і знищення російських військ. Також, за заявою, нарощуються сили та засоби для пошуку і знищення військових РФ, зокрема, «збільшується кількість засобів безпілотних систем».

Командування зазначає, що логістика до міста ускладнена через російські FPV-дрони, проте не перервана:

«Використовуються різноманітні засоби протидії, захисту та підтримки логістичних шляхів. Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників».

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що російська піхота накопичується в Покровську, але заяви лідерів РФ про «блокування» українських підрозділів у цьому місті, а також Куп’янську на Харківщині, є неправдивими.

Читайте також: Військовослужбовці 68-ї бригади ЗСУ розповіли про проблеми оборони Покровська

Покровський напрямок залишається одним з найактивніших ділянок фронту, де тривають інтенсивні бої.

Минулого тижня, 26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



