Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

У Покровську на Донеччині, за даними українських сил, перебуває 314 російських військових, повідомив 7 листопада на брифінгу за підсумками Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський.

«Ситуація – складна. Ворог 5-го числа здійснював штурмові дії з залученням техніки. Він втратив техніку, але ціль номер один для ворога – окупувати Покровськ як можна швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло з кількості штурмів. За три доби було 220 штурмів Покровська. В самому місті, всередині, перебуває, за даними військових, 314 «рускіх», – сказав Зеленський.

Він додав, що «дуже велике угруповання» військ РФ перебуває на околицях і тисне на цьому напрямку.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, зі свого боку, додав, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на сьогоднішній день.

«Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

«Вони намагаються створити умови для того, щоб захопити це відносно невелике місто. Там створена певна перевага в силах і засобах противника. Вони інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південній околиці цього населеного пункту і намагаються таким чином створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ», – сказав начальник Генштабу.

Відповідаючи на запитання щодо можливого відведення з Покровська українських сил, Гнатов зазначив, що всі рішення буде ухвалювати військове командування. «Зараз в інтересах перш за все оборонців міста зайва інформація публічна точно не сприятиме виконанню ними завдань», – пояснив він.

Раніше сьогодні 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що армія Росії зменшила активність у Покровську, намагається налагодити логістику.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Перед цим американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.