Покровськ: зберегти бійців чи території?

Ситуація у Покровську

У Покровську ситуація критична, але українські вояки місто не здають.

Андрій Отченаш, офіцер бригади «Рубіж», НГУ, який перебуває на Покровському напрямку, в етері Радіо Свобода (проєкт «Свобода Live») розповів, що російська армія просувається досить активно і використовує неймовірну кількість особового складу. «В нас зараз найбільше проблем у Силах оборони України, в тому числі в бригаді «Рубіж», це недостатня кількість особового складу. І звісно, що для нас найважливішим є берегти особовий склад, адже без особового складу, яка б територія не була, ми її просто захистити не зможемо. Тому очевидно, що дилеми ніякої немає. Я сподіваюся, що завжди будуть обирати військовослужбовців, самих громадян цієї країни...Мені хочеться вірити, що вище командування бачить усю ситуацію і, звісно, буде робити правильні рішення».

Західна преса пише, що взяття Покровська було б «пропагандистською перемогою» Росії. Тим більше, що на переговорах зі США Москва вимагала виведення ЗСУ з усієї Донеччини – що було відкинуто Києвом і президентом США Дональдом Трампом.

Проєкт DeepState повідомив удень 6 листопада про просування російської армії в самому Покровську (збільшилася «сіра зона» – ред.), а також на схід від Мирнограда і біля Удачного на захід від Покровська.

Аналітики зазначили, що штурмовики 425-го ОШП «Скала» підняли над міськрадою Покровська український прапор, що підтверджує, що місто не оточене і не повністю окуповане Росією.

Уранці 6 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на Покровському напрямку та в самому Покровську відбулося 100 штурмів армії Росії за добу. Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу. Також у військовому відомстві зазначили, що Сили оборони України проводять заходи з блокування російських солдатів, які намагаються просочуватися і накопичуватися в Покровську.

Оглядач Юліан Рьопке з німецького видання Bild напередодні писав, що російські військові захопили 85% Покровська. А в коментарі для телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, зауважив, що українські бійці, з якими він спілкувався, заявили, що «чекають наказу вийти з Мирнограда, щоб зберегти найкращих солдатів».

Але чи вдасться утримати місто, яке є другим за величиною після Бахмута, який впав у травні 2023-го?

І яке ширше – військове і геополітичне – значення Покровська?

Владні ініціативи

Що стоїть за новою ініціативою влади про безкоштовний проїзд 3000 кілометрів потягами «Укрзалізниці»? На «національний кешбек» немає грошей і нині затримка в два місяці, а тут ще й ця ініціатива. А як взагалі «Укрзалізниця» стала «проблемною» компанією? І куди треба направляти кошти – на армію і зброю чи на соцвиплати? І чи не пахне тут майбутніми виборами і популізмом?

