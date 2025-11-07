ДШВ: армія Росії зменшила активність у Покровську, намагається налагодити логістику

Сили оборони в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують пошуково-ударні дії в Покровську, повідомляє командування корпусу 7 листопада.

У місті та на його околицях продовжують бойову роботу Сили безпілотних систем, штурмові да десантно-штурмові підрозділи, Сили спеціальних операцій, підрозділи Служби безпеки України, Нацгвардії та Нацполіції.

«Ворог зменшив свою активність у місті та знизив кількість переміщень. Таким чином, противник хоче мінімізувати кількість втрат та очікує на поповнення основними силами», – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що цю тенденцію підтверджують спроби РФ налагодити логістику через південні околиці Покровська:

«Зокрема, на цій ділянці противник кілька разів спробував здійснити перекидання особового складу з допомогою авто- та мототехніки. Сили оборони не допустили цього. Загалом з початку листопада українські військові ліквідували у Покровську 71 окупантів, ще 36 – поранені».

Корпус додає, що останніми днями російські загарбники кілька разів намагалися проникнути в Гришине. Для цього вони мали намір ввести в оману українських військових і потрапити у населений пункт під виглядом цивільних. Військові звітують, що зупинили цю спробу.

«В районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За нашими даними, після численних невдалих спроб ворога штурмувати місто зі сходу ворог намагатиметься змінити вектор удару», – додає командування.





Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Перед цим американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



