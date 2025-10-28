У Покровську Росія використовує «тактику випаленої землі» – пресофіцер Окішев

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт Радіо Донбас.Реалії) 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.

«Вона (Росія – ред.) знищує повністю всю інфраструктуру, всі логістичні шляхи. Майже все на своєму шляху. Тобто та сама тактика випаленої землі… Ворог не закріплюється, у нього навіть немає такої мети. Окупанти, які потрапили в місто, мають намір просунутися далі, на північ, і тим самим ворог хоче розпорошити Сили оборони і заблокувати в першу чергу коридори, логістичні коридори до міста», – відзначив офіцер відділу комунікацій.

На запитання про ризик оточення українських військових у Покровську і Мирнограді Сергій Окішев заявив про готовність до всіх сценаріїв.

«Так, ризик є завжди, і маємо це враховувати і готуватися як військові до різних сценаріїв розвитку подій, до цього в тому числі. Проте ми зараз активно протидіємо ворогу. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами, зокрема і штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими Сил оборони», – додав представник 7-го корпусу ДШВ.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

«Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це у них головна ціль, саме Покровськ», – розповів глава держави.

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. «Противник, використовуючи міжпозиційний простір і просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У самому Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА», – йшлося в повідомленні Генштабу.