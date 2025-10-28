Скільки сил Росія готова кинути на Покровськ?

Російська армія кидає всі сили на Покровськ, заявив президент України Володимир Зеленський 28 жовтня під час зустрічі з журналістами.

За його словами, на цьому напрямку співвідношення українських захисників до російських солдатів становить 1 до 8.

Аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 27 жовтня зазначили, що російське командування знижує пріоритет наступальних операцій в районі Добропілля і зосереджується на боях у Покровську.

За словами офіцера відділу комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ Сергія Окішева, російські війська продовжують інфільтрацію (просочення) в Покровськ.

«У них немає на меті закріпитися всередині міста. Замість цього вони намагаються непомітно пройти крізь Покровську агломерацію та закріпитися саме на логістичних шляхах, які ведуть з півночі», –розповів Окішев в ефірі «Суспільне. Студія».

Він також додав, що в районі Мирнограда, міста-супутника Покровська, армія РФ проводить механізовані штурми за підтримки артилерії та керованих авіабомб.

У звіті ISW за 26 жовтня зазначається, що Росія використовує місії з інфільтрації (або ж просочення), відсутність суміжних ліній фронту в деяких тактичних районах, а також пов’язане з цим розпорошення сил для перебільшених заяв про здобутки на полі бою. За оцінкою аналітиків, російські війська досягають успіхів поблизу та в межах Покровська та Мирнограда, які є тактично значущими, але, ймовірно, «не віщують неминучого краху української оборони в цьому районі».

За минулу добу на Покровському напрямку Генштаб ЗСУ зафіксував 79 штурмів, у тому числі в районі самого Покровська.

У місті, де до повномасштабного вторгнення жили понад 60 тисяч, за останніми даними, лишаються близько 7 тис. людей.

