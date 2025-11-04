ISW: російські війська просуваються на Покровському напрямку, контрнаступ ЗСУ в районі Добропілля триває

Російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста, повідомляє американський Інститут дослідження війни в звіті від 3 листопада.

Аналітики посилаються на кадри з геолокацією від 3 листопада, які свідчать про просування російських підрозділів на півдні Мирнограда, що на схід від Покровська, а також у східному Родинському (на північ від міста).

ISW цитує джерело, ймовірно пов’язане з українською військовою розвідкою, яке 1 листопада повідомило, що російські війська продовжують проникати до Покровська з району Звірове-Шевченко-Новопавлівка та накопичуються на північно-східній околиці Покровська поблизу Рівного та на північній околиці Покровська.





Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля та контратаки на Покровському напрямку. Геолоковані відеозаписи, опубліковані 3 листопада, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися у східному Родинському, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ.

«7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що українські сили «створили можливості» для поповнення запасів та підсилення військ на Покровському напрямку протягом останніх кількох днів. Корпус заявив, що українські сили перешкодили російським силам подальшому просуванню у північному Покровську та перерізанню автомагістралі H-32 Покровськ-Мирноград», – цитує Інститут.

Аналітики додають, що українські сили звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ на Добропільському напрямку, на східному фланзі Покровської операції:

«Українські сили протягом останніх тижнів стабільно звільняють та зачищують російське проникнення поблизу Добропілля».





Також, за звітом, російські та українські джерела нещодавно повідомляли про бої та українські контратаки біля основи виступу поблизу Маяка та Заповідного, обидва – на південний схід від Добропілля. При цьому не було повідомлень про бої під час проникнення на північний схід та схід від Добропілля, що «свідчить про те, що ці райони більше не є спірними».

«Українські зусилля відрізати російський виступ на схід від Добропілля, ймовірно, створюють тактичний вплив на зусилля Росії оточити українську «кишеню» поблизу Покровська», – зазначають автори звіту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

22 жовтня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про звільнення Кучеревого Яру на Добропільському напрямку.

На Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський.



