Близько третини боїв і 50% застосування КАБів припадає на Покровський напрямок – Зеленський

Українські військові ведуть вогонь біля Покровська, жовтень 2025 року
На Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський.

На брифінгу 3 листопада він зауважив, що провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав дані про ситуацію на фронті.

«У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. При чому застосування КАБів – 50% від всіх застосування КАБів йде на Покровськ, тобто ви розумієте, як нашим непросто у Покровську», – сказав президент.

За словами Зеленського, щодо ситуації довкола Купʼянська, то там залишається близько 60 російських військових, «йде зачистка». На Лиманському напрямку, як зазначив президент, – без змін, і є стабілізація ситуації, на Краматорському напрямку – також без змін. У Костянтинівці йдуть бої, ситуація також поки що без змін, а контрнаступальна операція на Добропільському напрямку триває, додав Зеленський.

«Головком сказав, що десь 2-3 кілометри ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вони готують реванш. Це зрозуміло, що вони накопичують війська, із перехоплень, по всіх ознаках розуміємо», – сказав Зеленський.

Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі, продовжують звільнення й зачистку територій, «що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська».

2 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта».

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

