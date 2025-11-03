Доступність посилання

Темп просування армії РФ в Україні у жовтні залишався стабільним – аналіз

Наслідки російського удару по православній церкві в Костянтинівці, Донецька область, жовтень 2025 року
Наслідки російського удару по православній церкві в Костянтинівці, Донецька область, жовтень 2025 року

Російська армія упродовж жовтня 2025 року не змінила темпів свого просування територією України, зосередивши атаки на Донецькій області, показує аналіз даних американського Інституту вивчення війни (ISW), проведений агенцією France-Presse.

Цей регіон на сході України потерпає від найінтенсивніших бойових дій упродовж майже чотирирічної війни, зараз Збройні сили України намагаються утримати важливе місто Покровськ.

Згідно з аналізом даних ISW, Росія за жовтень захопила 461 квадратний кілометр території України. Ці темпи відповідають середньомісячному приросту цього року – порівняно зі сплеском у липні, коли Росія захопила 634 квадратних кілометри.

Росія зараз контролює 81% Донецької області, яку вона включила до своєї конституції та бореться за повний контроль над нею.

Москва вимагає від України виведення своїх військ звідти, а також із Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Росія називає це передумовою для мирних переговорів, Київ відкидає ці вимоги як неприйнятні.

Загалом Росія контролює або стверджує, що контролює, 19,2% території України, включно з Кримським півостром, окупованим ще у 2014 році, та частинами Донецької та Луганської областей, які були захоплені Москвою ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Дані ISW також показали, що Росія протягом місяця захопила 150 квадратних кілометрів Дніпропетровської області, на контроль над якою Москва офіційно не претендує.

На піку своїх територіальних здобутків, у березні 2022 року, Росія контролювала 27,7% України. Улітку та восени 2022 року Збройні сили України витіснили російські війська з великих територій східних та південних областей.

