Темп просування армії РФ в Україні у жовтні залишався стабільним – аналіз

Російська армія упродовж жовтня 2025 року не змінила темпів свого просування територією України, зосередивши атаки на Донецькій області, показує аналіз даних американського Інституту вивчення війни (ISW), проведений агенцією France-Presse.

Цей регіон на сході України потерпає від найінтенсивніших бойових дій упродовж майже чотирирічної війни, зараз Збройні сили України намагаються утримати важливе місто Покровськ.

Згідно з аналізом даних ISW, Росія за жовтень захопила 461 квадратний кілометр території України. Ці темпи відповідають середньомісячному приросту цього року – порівняно зі сплеском у липні, коли Росія захопила 634 квадратних кілометри.

Росія зараз контролює 81% Донецької області, яку вона включила до своєї конституції та бореться за повний контроль над нею.

Москва вимагає від України виведення своїх військ звідти, а також із Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Росія називає це передумовою для мирних переговорів, Київ відкидає ці вимоги як неприйнятні.

Загалом Росія контролює або стверджує, що контролює, 19,2% території України, включно з Кримським півостром, окупованим ще у 2014 році, та частинами Донецької та Луганської областей, які були захоплені Москвою ще до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Дані ISW також показали, що Росія протягом місяця захопила 150 квадратних кілометрів Дніпропетровської області, на контроль над якою Москва офіційно не претендує.

На піку своїх територіальних здобутків, у березні 2022 року, Росія контролювала 27,7% України. Улітку та восени 2022 року Збройні сили України витіснили російські війська з великих територій східних та південних областей.