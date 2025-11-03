Сирський заявив про збільшення тиску на Добропільському виступі для розпорошення сил РФ біля Покровська

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі.

«Продовжуємо звільнення й зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 км², 248,7 км² – зачищено від ДРГ противника», – написав головнокомандувач ЗСУ в соцмережах 3 листопада.

За словами Сирського, він перебуває на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Збройних сил України.

«Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ заявили, що на півночі Покровська триває операція з протидії російським військовим, у Мирнограді ситуація «напружена, але не загрозлива».

2 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що на Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта».

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 1260 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.