ЗСУ: українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

За повідомленням, це населений пункт на Добропільському напрямку звільнив 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині, повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За повідомленням, це населений пункт на Добропільському напрямку звільнив 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ.

«У ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника. Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор – символ повернення життя, свободи і сили духу», – заявляють у ДШВ.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

У серпні Генеральний штаб України повідомив, що російські диверсійні групи проникли до Кучерів Яру (на північний схід від Добропілля).

