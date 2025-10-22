ЗСУ: українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині, повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



За повідомленням, це населений пункт на Добропільському напрямку звільнив 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ.

«У ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника. Українські воїни встановили у визволеному селі український прапор – символ повернення життя, свободи і сили духу», – заявляють у ДШВ.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

У серпні Генеральний штаб України повідомив, що російські диверсійні групи проникли до Кучерів Яру (на північний схід від Добропілля).