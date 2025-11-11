В ISW проаналізували ситуацію в районі Покровська

Ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів так званої «кишені», а російські війська продовжують наступати в цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що українські війська нещодавно очистили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг «кишені». Українські війська одночасно контратакують у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню росіян на південному фланзі «кишені».

Як зазначають аналітики ISW, російське просування на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося, ймовірно, через постійні зусилля України щодо контратаки.

«Російські війська продовжують наступати у східному та південному Покровську, що може свідчити про те, що російські війська можуть спробувати створити «підкишеню» для підтримки зусиль Росії з оточення українських військ у місті та, зрештою, змусити українські війська відступити з ширшої «кишені». Російські війська, ймовірно, також контролюють вогневий контроль над українськими наземними лініями комунікацій (GLOC) «кишені», що ускладнює логістику України. Російські війська, схоже, одночасно працюють над завершенням оточення всієї «кишені» та її зменшенням», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що перспективи та терміни цих зусиль залишаються неясними.

Читайте також: Втримати Покровськ: можливі сценарії, доцільність оборони і ризики

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що російське військове командування залучило 170 000 військовослужбовців до наступальних операцій на Покровському напрямку, але лише у жовтні 2025 року російські війська зазнали рекордних 25 000 вбитих і поранених у цьому районі. Для порівняння ISW нагадує, що російські війська, за повідомленнями, зазнали приблизно 15 000 втрат на Покровському напрямку у січні 2025 року.

7 листопада начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.