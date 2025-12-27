Зеленський: під час розмови з лідерами Європи обговорили, «як ідемо дипломатичним треком»

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Канади, Європи, а також Євросоюзу та НАТО за розмову напередодні його зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом 27 грудня.

«Під час розмови обговорили, як ідемо дипломатичним треком зараз. Разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку», – повідомив він у своїх соцмережах.

Голова держави додав, що розмова в цьому форматі продовжиться після зустрічі з Трампом.

«Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир», – заявив Зеленський.

Читайте також: У Кремлі не стали коментувати 20 пунктів мирного плану, про які розповів Зеленський

Раніше в німецькому уряді повідомили, що Зеленський провів «брифінг» для низки глав держав та урядів, а також представників Європейського Союзу та НАТО щодо майбутніх переговорів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вітає всі зусилля, які ведуть до «справедливого та міцного миру, який зберігає суверенітет та територіальну цілісність України». Водночас, за її словами, Єврокомісія в 2026 році продовжить тиск на Кремль і підтримку Києва.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, своєю чергою, заявив, що всі учасники обговорення – лідери країн Скандинавії, Канади, Нідерландів, а також НАТО – погодилися з ключовою роллю «конкретних і надійних» гарантій безпеки для України.

Читайте також: ОП: Україна узгодила санкції з Великою Британією та резолюціями Радбезу ООН

Президент Зеленський 27 грудня відвідав Канаду й зустрівся з прем’єр-міністром країни Марком Карні. Перед зустріччю Карні розповів журналістам, що після неї він і президент України дистанційно поспілкуються з партнерами по «Коаліції охочих».

Раніше президент України зазначив, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня обговорюватиметься широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, розповів президент України Володимир Зеленський.

Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.



