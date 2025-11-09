ISW: темпи просування військ РФ на Покровському напрямку, ймовірно, знову зростуть найближчими днями

Темпи просування російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, збільшать темпи своїх наступальних операцій на Покровському напрямку найближчими днями у той час, як вони розширюють логістику і перекидають підкріплення в цей район», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що геолоковані дані від 6 листопада свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися до Мирнограда (на схід від Покровська), «що є відносно невеликою кількістю і площею оцінюваного просування російських військ на Покровському напрямку порівняно з останніми днями».

Раніше цього тижня начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.