ISW: темпи просування військ РФ на Покровському напрямку, ймовірно, знову зростуть найближчими днями

Українські військові поблизу Покровська, жовтень 2025 року
Українські військові поблизу Покровська, жовтень 2025 року

Темпи просування російських військ на Покровському напрямку тимчасово сповільнилися, але, ймовірно, знову зростуть найближчими днями, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська, ймовірно, збільшать темпи своїх наступальних операцій на Покровському напрямку найближчими днями у той час, як вони розширюють логістику і перекидають підкріплення в цей район», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначили, що геолоковані дані від 6 листопада свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися до Мирнограда (на схід від Покровська), «що є відносно невеликою кількістю і площею оцінюваного просування російських військ на Покровському напрямку порівняно з останніми днями».

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

Раніше цього тижня начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Покровський напрямок – один із найгарячіших на фронті на сьогоднішній день. «Противник не відмовляється від спроб захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації», – сказав він, додавши, що такий намір російські сили мають вже більше ніж рік.

7 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську і очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

