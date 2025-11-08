УВ «Схід»: триває зачистка Покровська від військ Росії, логістика в районі Мирнограда ускладнена

Триває оборона в Покровську, повідомляє угруповання військ «Схід» 8 листопада. За даними командування, українські війська відбили 80 штурмів у зоні відповідальності цього угруповання від початку доби.

Військові зазначають, що в місті тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військ, вони «безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста».

«Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Командування додає, що російські загарбники намагаються атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи ЗСУ тримають позиції та не дозволяють їм закріпитися на околицях.

«Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі», – додають військові.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Перед цим американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



