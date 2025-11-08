Генштаб ЗСУ повідомляє про понад 100 боєзіткнень від початку дня, половина – на Покровському напрямку

Сили оборони стримують російський наступ на низці напрямків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на 16 годину 8 листопада. На цей час командуваня зафіксувало 116 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ відбили 10 російських атак на Північно–Слобожанському і Курському напрямках, ще дев’ять – на Південно-Слобожанському, бойові дії там тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох російських атак у бік Петропавлівки й Піщаного.

Бойові дії фіксують на Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.





«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку українські війська відбили п’ять російських штурмових дій. За зведенням, армія РФ намагається просуватися в районах Зеленого Гаю, Орестополя, Привілля та Красногірського.

Чотири сутички мали місце на Гуляйпільському напрямку, одна російська атака на Оріхівському, одна «невдала спроба наступу» – на Придніпровському.

7 листопада 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив, що російські війська зменшили активність у Покровську та очікують на поповнення основними силами.

Читайте також: Зеленський: у Покровську перебуває 314 військових РФ, за три доби було 220 штурмів

Генштаб ЗСУ 5 листопада заявляв, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

Перед цим американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



