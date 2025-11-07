Сирський анонсував початок роботи Школи інструкторів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань підготовки особового складу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ 7 листопада.

Зокрема, застосування новітніх технологій і тактик на полі бою та розширення kill-зони вимагають постійного вдосконалення системи підготовки.

Водночас, за його даними, командуванню вдалося збільшити термін базової військової підготовки з 30 до 51 дня.

«Важливо насичувати її сучасними елементами, що рятують життя: протидією ворожим дронам різних типів, застосуванням РЕБ, тактичною медициною та іншими критично важливими складовими», – заявив Сирський.





Він розповів, що під час наради заслухав доповіді про виконання плану заходів із підвищення якості підготовки підрозділів. Особливу увагу приділили комплектуванню навчальних центрів професійним інструкторським складом із бойовим досвідом.

«Найближчим часом розпочне роботу Школа інструкторів. Її створення дозволить значно підвищити рівень підготовки інструкторського складу та стане майданчиком для накопичення й передачі актуального бойового досвіду», – заявив командувач.

Зокрема, за його словами, він наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань, не пов’язаних із підготовкою підрозділів:

«Якісна, професійна підготовка воїнів потребує повної віддачі».

На нарід також опрацювали питання інтеграції корпусів у навчальний процес і вдосконалення системи підготовки підрозділів.

За словами Сирського, окремо командування розглянуло підготовку сержантського складу. За його словами, зміна характеру війни потребує потужного корпусу молодших командирів.

«Триває активна робота з підготовки командирів відділень. Це надзвичайно важливо, адже їхня взаємодія під час навчань дає змогу обмінюватися бойовим досвідом та швидко адаптуватися до змін обстановки на полі бою», – додав він.

На початку жовтня начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов заявив, що українські війська повністю перейшли на корпусну систему.