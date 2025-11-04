Покровськ доведеться залишити? Чому влада заговорила про «чіткі терміни служби»?

Покровськ і Мирноград: як уникнути катастрофи?

Армія РФ закріпилася на значній території в Покровську, повідомив проєкт DeepState. На мапах цього проєкту, а також проєкту ISW, епіцентром боїв є залізничний вокзал.

«Ситуація в Покровську на межі критичної і продовжує погіршуватися до того моменту, коли виправити все може бути вже пізно», – застерігають у DeepState.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що оточення чи блокування у Покровську немає. Втім оглядачі припускають, що Покровськ може бути оточений, що складе загрозу для українських військових, які його обороняють.

Російські війська поступово заходять у Покровськ і ситуація навколо Мирнограда стає дедалі небезпечнішою. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий.

За його словами, ворог уже має можливість накопичувати сили безпосередньо в місті, поступово «поглинаючи» Покровськ. Погорілий попереджає: якщо Покровськ буде втрачено, Мирноград опиниться під катастрофічним тиском.

«Якщо вони заберуть Покровськ – це буде катастрофа, повноцінна катастрофа, бо там просто залишиться всі, хто є, і вони вже нормально звідти вийти не зможуть»

Під оточенням мається на увазі не кільце, а вогневий вплив, коли ворог контролює пересування, блокує ротації, логістику, – пояснює Погорілий.

СБУ повідомила, що у боях у Покровську беруть участь бійці Центру спецоперацій «Альфа». Лише за останній місяць вони, передає пресслужба СБУ, «в Покровську та його околицях «відмінусували» понад 1500 окупантів, щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Українська спецслужба уразила 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких окупанти обстрілювали Покровськ».

«В часно вийти з міста та зайняти оборону без паніки – найкращий варіант подій , який збереже життя бійців та дасть змогу зайняти нормальну лінію оборони. Не варто повторювати трагічну історію Вугледару», – вважає боєць із позивним «Осман».

Чи буде наказ «вийти» з міста, якщо ситуацію не вдасться стабілізувати?

«Чіткі терміни служби» на четвертому році великої війни

Уряд анонсував нові контракти для військовослужбовців. Контракти, за даними урядовців, передбачають «чіткі терміни служби».

«Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники і захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому», – повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, планується, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

«Нові контракти – це про справедливість і передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів і партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі», – написав Шмигаль у телеграмі.

Це різний формат контрактів, який буде запроваджений: рік, два, три, чотири, п’ять

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський на брифінгу анонсував нові контракти для військових «на майбутнє». Він зазначив, що держава прагне створити умови, за яких військовослужбовці, що набули бойового досвіду, зможуть залишатися в армії на контрактній основі.

«Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитися в армії, щоб із мобілізаційного статусу ця людина могла перейти на контракт… Це різний формат контрактів, який буде запроваджений: рік, два, три, чотири, п’ять», – сказав президент.

Зеленський додав, що ще тривають консультації щодо сум і механізмів фінансування нових контрактів для військових, і перш ніж це озвучити, потрібно узгодити всі деталі.

Тож як саме це працюватиме? Хто з військових зможе цим скористатися? Як реагують на ці ініціативи на фронті?

Про це дивіться у програмі Свобода Live: