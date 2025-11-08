Майже пів сотні ракет і понад 450 дронів – Повітряні сили підбили підсумки нічного удару РФ

У ніч на 8 листопада російські військові завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, сили РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів із чотирьох напрямків у Росії та з Гвардійського в окупованому Криму.

25 балістичних ракет «Іскандер-М» (або північнокорейський варіант KN-23) були запущені з Курської, Воронезької та Ростовської областей, 10 крилатих ракет «Іскандер-К» летіли з Курської та Воронезької областей, сім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» – із Тамбовської області, три крилатих ракети «Калібр» – із акваторії Чорного моря, вказують українські військові.

Основними напрямками удару були Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

«За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 415 повітряних цілей: 406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); дев’ять ракет різних типів. Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях у різних регіонах України. Крім того, станом на 10:00 інформація щодо падіння або влучання 10 ворожих ракет уточнюється», – інформують Повітряні сили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.