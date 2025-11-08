Через масований удар РФ у Дніпрі загинула людина, більше десятка поранених – влада

Російські військові вночі 8 листопада завдали по Дніпропетровщині масованого удару ракетами та безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула, 11 постраждали, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

«Пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під'їздах з другого по шостий поверхи. Загинула жінка. Постраждали 11 людей, із них шестеро – госпіталізовані, зокрема, 13-річна дівчинка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості. Також у місті пошкоджена інфраструктура», – вказав чиновник.

Також за його даними, в Самарівському районі постраждали троє людей, 55-річний чоловік у лікарні в стані середньої тяжкості.

«У Павлограді пошкоджене підприємство, горів гараж. На Синельниківщині – понівечені інфраструктура, авто. Продовжувався терор Нікопольщини. Агресор бив FPV-дронами та артилерією по райцентру», – додав Владислав Гайваненко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.