У Чугуєві після удару РФ горіли пошта, СТО та навчальний заклад – ДСНС

Унаслідок атаки російських дронів у місті Чугуєві на Харківщині вночі 7 листопада спалахнули пожежі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Унаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. Полум’я охопило близько 2000 квадратних метрів, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню. На місці працюють підрозділи ДСНС, правоохоронці та комунальні служби. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – інформують рятувальники.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.