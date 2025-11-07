Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

Російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру Одещини – ОВА

Наслідки російських ударів на Одещині, фото ілюстративне, листопад 2025 року
Наслідки російських ударів на Одещині, фото ілюстративне, листопад 2025 року

Російські дрони в ніч на 7 листопада атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання по об’єктах енергетики. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля. Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками. На щастя, обійшлося без постраждалих», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

