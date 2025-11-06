ОВА: сили РФ вдарили безпілотниками по Павлограду, пошкоджена інфраструктура

Російські війська вдарили безпілотниками по Павлограду на Дніпропетровщині, пошкоджена інфраструктура, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



«Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання. Частину абонентів фахівці вже заживили по резервних лініях», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



