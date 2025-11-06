Міненерго: в двох областях енергетична інфраструктура зазнала атак РФ

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей, повідомляє у телеграмі Міненерго.



За повідомленням, аварійно-відновлювальні роботи тривають.



Сьогодні з 08:00 до 22:00 по всій території України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.



У Міненерго також закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.