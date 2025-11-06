Повітряні сили: російські військові запустили 135 дронів протягом ночі

У ніч на 6 листопада російські військові атакували територію України 135 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із п’яти напрямків у РФ, близько 50 із них були «Шахедами», йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях», – інформують українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.