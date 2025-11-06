Вісім людей постраждали через удар дрона по Кам’янському – Дніпропетровська ОВА

Російські безпілотники атакували місто Кам’янське на Дніпропетровщині, постраждали вісім людей, повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, в місті виникло кілька пожеж. В одному з під’їздів чотириповерхового житлового будинку частково зруйновано дах та перекриття. Також є ушкодження на транспортному підприємстві.

Крім того, внаслідок атаки російських безпілотників у Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області спалахнула будівля комунального підприємства.

У Харківській області у місті Богодухові внаслідок російських атак протягом минулої доби постраждали шестеро людей, повідомив голова ОВА Олег Синегубов. Серед постраждалих – 49-річний та 18-річний чоловіки, жінки 33, 53 та 47 років, а також 10-річна дівчинка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.